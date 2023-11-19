ЦАХАЛ сообщила о захвате хуситами грузового судна в Красном море

Израильские военные сообщили в воскресенье, что действующая в Йемене проиранская группировка хуситов захватила грузовое судно в южной части Красного моря. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Как сказано в тексте, судно, название которого не приводится, направлялось из Турции в Индию с гражданскими лицами разных национальностей на борту. Оно не принадлежит Израилю, и на нём нет израильтян, утверждает ЦАХАЛ. Одновременно захват судна военные охарактеризовали как "очень серьёзный инцидент с глобальными последствиями".

С заявлением в ответ на захват судна выступила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передаёт издание The Times of Israel. Ответственность за произошедшее офис Нетаньяху возложил на Иран. Про само судно говорится, что оно британское, и им управляет японская компания. На борту находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

Ранее йменские хуситы предупредили, что будут атаковать "все корабли", имеющие связи с Израилем. Представитель группировки Яхья Сареа написал в соцсети X, что все корабли, ходящие под израильским флагом или управляемые израильскими компаниями, будут атакованы. Сареа назвал это ответом на "израильско-американскую агрессию" в секторе Газа. Представитель хуситов также призвал все страны отозвать своих граждан, работающих в экипажах таких судов.

После нападения признанной террористической в США и ЕС палестинской группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября хуситы несколько раз запускали ракеты и беспилотники в сторону Израиля. Израильские военные сообщали о перехвате этих объектов средствами противовоздушной обороны.