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ЦБ РФ рекомендовал предоставлять мобилизованным кредитные каникулы

Российский Центробанк в среду рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставлять кредитные каникулы мобилизованным гражданам. Они могут обратиться в свой банк или МФО за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации, говорится в сообщении Центробанка. В Государственной думе готовят соответствующие поправки в законодательство, рассказал глава комитета нижней палаты Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание. Аналогичное право предлагается предоставлять и близким родственникам мобилизованных, если те находятся у них на иждивении.

В указе о частичной мобилизации, подписанном в среду президентом России Владимиром Путиным, говорится, что призванные в рамках мобилизации будут оформлены как военнослужащие-контрактники с предоставлением соответствующих льгот. Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов опубликовал в телеграме комментарий Министерства обороны, из которого следует, что нынешние работодатели мобилизованных сотрудников будут обязаны расторгнуть с ними трудовые договоры с момента получения сотрудником повестки.

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в среду заявила ТАСС, что комитет разрабатывает поправки в трудовое законодательство, которые установят трудовые гарантии для мобилизованных, чтобы на время службы за ними сохранялись рабочие места или, в случае потери работы, выплачивались компенсации.

  • Указ президента России о частичной мобилизации вступил в действие 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, в ее рамках планируется призвать на военную службу 300 тысяч запасников.
  • Путин обосновал необходимость мобилизации тем, что России якобы приходится противостоять в Украине "коллективному Западу" и удерживать фронт протяжённостью более 1000 километров. Мобилизация в России проводится впервые в новейшей истории; в предыдущий раз мобилизация в стране объявлялась указом президиума Верховного совета СССР от 22 июня 1941 года после нападения Германии на Советский Союз.

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