Цены на газ в Европе обновили рекорд после взрыва на заводе "Газпрома"

Цены на природный газ в Европе обновили исторический рекорд, превысив 540 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По данным издания, стоимость топлива растет на фоне мощного взрыва, который произошёл на этой неделе на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.

Масштабное возгорание произошло в ночь 6 августа на заводе "Газпром переработки" в Уренгое. Источник Ленты.Ру на условиях анонимности рассказал, что пострадало самое крупное газоперерабатывающее предприятие в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сразу после инцидента последовало снижение объёмов транзита газа по газопроводу "Ямал – Европа": к концу четверга поставки топлива в Германию снизились вдвое – с двух до одного миллиона кубометров.

По словам источника, сырьём, которое используется на заводе "Газпрома", является газовый конденсат с местных промыслов, и теперь этим промыслам приходится сжигать невостребованный конденсат, поскольку "производственные технологические установки завода полностью остановлены".

Как утверждается, 80 процентов идущего на экспорт российского газа добывается именно в ЯНАО, и теперь весь этот объём оказался под угрозой. Большой ущерб нанесён и экологии: произошли большие выбросы продуктов сгорания газового конденсата, газа и нефти, пишет Лента.ру. По его данным, руководство запретило распространять любую информацию об этой ситуации без согласования с руководством. Причины взрыва устанавливаются.

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