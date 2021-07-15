Суд ЕС ограничил работу ветки "Северного потока" в Германии

Суд Евросоюза отклонил апелляцию Германии и поддержал требование Польши ограничить на 50 процентов мощность газопровода Opal – продолжение "Северного потока" по Германии до границы с Чехией.

Суд на основании принципа энергетической солидарности решил, что судебное постановление от сентября 2019 года по иску Варшавы было обоснованным.

У "Северного потока" два сухопутных продолжения по Германии — Nel в Нидерланды и Opal в Чехию. Opal подчиняется третьему энергопакету ЕС, согласно которому российский "Газпром" может претендовать только на половину мощности газопровода.

В 2016 году Еврокомиссия разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 30 процентов мощности. Решение оспорила Польша. В 2019 год иск был удовлетворён. Германия подала апелляцию.

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