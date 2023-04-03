Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу

После того, как 2 апреля государства-экспортёры нефти, входящие в группу ОПЕК+, объявили о сокращении добычи более чем на один миллион баррелей в сутки, цена нефти начала расти. В понедельник утром нефть марки Brent торговалась на уровне 85 долларов за баррель, что на 7% выше, чем накануне.
В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива, Казахстан, Алжир и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.
Саудовская Аравия заявила, что снизит производство на 500 тысяч баррелей в день, чтобы "поддержать стабильность нефтяного рынка".
Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что Москва продлевает своё решение о добровольном сокращении добычи с марта на полмиллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, передает ТАСС. Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тысячи.
Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на два миллиона баррелей в день, которое критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
В Белом доме заявили, что считает новое сокращение неразумным.
При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, а также помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине.
В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а также установили предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель.
В то же время, как сообщает The Wall Street Journal , Япония покупает российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. По данным издания, Токио добился от США исключения из согласованного потолка цен для поставок из проекта "Сахалин-2". Японские власти обосновали это тем, что им необходим доступ к российским энергоносителям, а "Сахалин-2" - ключевой источник поставок сжиженного природного газа в Японию. В июле прошлого года активы оператора "Сахалин-2" указом Владимира Путина летом были переданы государству.
Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель. Однако в марте этого года на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев, отмечает Reuters.
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