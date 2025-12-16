"Полусухой закон". В России растут цены на алкоголь

В России выросли цены на алкогольные напитки. Это следствие политики властей на федеральном уровне и в отдельных регионах. Губернаторы и главы республик на свое усмотрение лоббируют ограничения на продажу спиртного, а пошлины и налоги увеличиваются.

Представьте, что вы – в Вологде, пятничный вечер, вы хотите приготовить ужин и взять бутылку вина. Но вы уже опоздали: это можно было сделать только днем – с 12 до 14 часов. Ну или придется отложить планы до выходных.

Такие правила в области установил губернатор Георгий Филимонов. Он ведет антиалкогольную политику в регионе. А с 1 марта 2026 года в Вологде запретят продажу спиртного в магазинах, которые расположены в цокольных, подвальных и подземных этажах любых зданий: неважно, жилые они или нет. Новые требования к продаже спиртного предъявят и к кафе. "Корректируется время продажи алкоголя в объектах общественного питания (за исключением ресторанов, а также заведений в гостиницах и театрах), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях", – говорится в пресс-релизе Вологодского законодательного собрания. Таким буфетам и барам запретят продавать алкоголь с понедельника по пятницу. А в выходные разрешат продажу только с полудня и до одиннадцати часов вечера.

Подводя итоги шести месяцев действия "полусухого" закона, Филимонов заявил: "На 20% упали продажи алкоголя. Почти 400 из 610 алкомаркетов закрыли – или поменяли род деятельности. Стало меньше ДТП с пьяными водителями – на 23%". Смертность, по данным Филимонова, упала и вовсе на 66%.

Политик из Вологодской области Евгений Доможиров считает, что этой статистике вряд ли можно верить, учитывая, что Росстат перестал публиковать данные о смертности:

"Год назад, когда он начинал продвигать этот закон, он выдавал некую статистику, что 77% смертей мужчин в Вологодской области происходят якобы от алкоголя. Причем все над этим смеялись тогда – и врачи, и статистики, и все. То есть это просто было сказано "от балды". То, что нам выдает Филимонов, это "дутая" статистика. Мы знаем, что он скрывает потери на войне с Украиной и просто выдумывает вот эту алкогольную смертность среди мужчин, причем тасует ее как угодно. То есть сначала у него было 77% – а теперь это в два раза упало".

Инициативу подхватили и в других регионах. Так, в Республике Алтай с 1 марта 2026 года введут ограничения на время продажи алкоголя. С понедельника по четверг спиртное будут продавать с 11 до 19 часов, в пятницу – короткий день – до 16, в субботу – только до 14, а в воскресенье и праздничные дни продажа будет запрещена вовсе.

Руководство республики опирается в том числе и на опыт Вологодский области. Однако, по словам Евгения Доможирова, в действительности потребление алкоголя в этом "образцовом" регионе вряд ли снизилось: по его словам, многие стали "запасать" алкогольные напитки, поэтому они всегда есть дома, что может даже увеличивать их употребление.

Антиалкогольная кампания на Алтае может быть связана с командой из администрации президента. Об этом изданию "Важные истории" рассказал источник, близкий к АП.

Всего в России лишь в нескольких регионах серьезно ограничена продажа алкоголя: это Чечня (там купить алкогольные напитки можно только с 8 до 10 утра), Вологодская область, Республика Тыва (алкоголь продают с 11 до 15 часов), Якутия (с 14 до 20 часов) и Чукотка (с 12 до 20).

В Москве, где алкоголь можно купить с 8 утра до 23, люди на возможные ограничения на продажу спиртного смотрят по-разному: одни участники проведенного изданием SOTAvision уличного опроса их поддерживают и вспоминают "сухой закон", другие предлагают не создавать ажиотаж и продавать алкогольные напитки в любое время.

В Минздраве и вовсе предложили продавать алкоголь с 21 года, ссылаясь на то, что в 18 лет у человека еще продолжает формироваться мозг. По мнению врача-нарколога Андрея Прокофьева эта инициатива – хорошая, но государство пойдет на него с неохотой: "Чем позже человек начинает употреблять алкоголь, тем ниже риск развития алкоголизма. Он более сформирован как личность. Ему нет необходимости получать наркотики какие-то извне и так далее. Насколько государство в состоянии противостоять мощному алкогольному лобби? Это ведь не первая попытка, когда государство в лице Минздрава или каких то других ведомств пытались ограничить или поднять возраст продажи алкоголя. Но алкогольное лобби каждый раз побеждало".

В свою очередь, инициативу Минздрава поддержали несколько региональных правительств. Госдуме в будущем предстоит рассмотреть этот законопроект.

В целом в России если и не ограничивают продажу алкоголя, то точно ее усложняют. С 2026 года резко вырастут акцизы: рост составит от 8 до 31%.

Дополнительно повысят и НДС. Из-за этого, например, литр пива станет дороже как минимум на 8 рублей. Недорогое вино вырастет в цене на 70-100 рублей, бутылка водки – на 30 рублей. Такие оценки дают эксперты алкогольного рынка.

Тем временем пошлины на алкоголь в России уже превысили себестоимость вина и пива. За последние годы их повышали несколько раз – в основном, на импорт. Журналисты The Insider выяснили, что бенефициарами роста цен на спиртное в России станут связанные с Кремлем и лично Владимиром Путиным производители.