Бомбы вместо холодильников. Что не так с ростом производства в России

"Уралвагонзавод"
"Уралвагонзавод"

По данным Росстата, после сентябрьской стагнации в октябре текущего 2025 года в России зафиксирован 3-процентный рост промышленного производства, который совпал с возобновлением роста бюджетного дефицита. Удивляться не приходится, поскольку промышленный рост обеспечило по большей части военное производство, а гражданский сектор, по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, все глубже погружается в рецессию. О промышленной рецессии говорят также индекс деловой активности и индекс промышленного оптимизма.

На минувшей неделе Росстат опубликовал данные по промышленному производству за октябрь. После сентябрьской стагнации, когда производство в годовом выражении выросло в пределах статистической погрешности – на 0,3%, отмечен уверенный 3-процентный рост. Как месяц к месяцу, так и год к году. Не сказать, чтобы совсем уж неожиданно. Примерно две недели назад Минфин обнародовал предварительные данные об исполнении федерального бюджета за октябрь. После двух профицитных месяцев опять начала шириться прореха. Связь прямая.

Если чуть-чуть углубиться в детали опубликованных Росстатом данных, несложно удостовериться, что основной вклад в рост промышленного производства внесло оплаченное из бюджета производство оружия. А гражданский сектор, особенно обрабатывающие производства, погружаются во все более глубокую депрессию. И это позволяет говорить о качественных изменениях, которые происходят в российской экономике. Если раньше доля военно-промышленного сектора росла за счет опережающего роста представляющих его отраслей на фоне более скромного роста гражданского сектора, то сейчас – еще и за счет сокращения гражданского производства.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, эта часть экономики в октябре потеряла еще 0,2% выпуска – и 4,9% с начала года. Лидерами роста стали "прочие транспортные средства", в которые включаются танки и другая бронетехника, а также беспилотники. К октябрю прошлого года их выпустили на 41% больше. Почти на 20% выросло производство "готовых металлических изделий". Там кроются снаряды и бомбы. При этом производство автомобилей в России стремительно летит в пропасть. Только за месяц выпуск упал на 8,9%, а к октябрю 2024 года, по иронии судьбы, уже почти на те же 40%, на которые выросло производство "прочих транспортных средств".

На автомобильном заводе LADA Ижевск
На автомобильном заводе LADA Ижевск

Впрочем, даже внутри этой категории диспропорции более чем красноречивые. Аналитики Центра макроэкономического анализа обращают внимание на то, что внутри 41-процентного роста кроется и падение на треть (33,7%) железнодорожной техники, и взлет на 86% процентов производства "летательных аппаратов". Но под летательными аппаратами подразумевается явно не гражданская авиация, которой у России сейчас фактически нет. Без малого вдвое за год (и в 3 с лишним раза с 2018 года) выросло производство одноразовых беспилотников, которые моментально "утилизируются" во время ежедневных налетов на украинские города и объекты инфраструктуры.

Если же посмотреть на более длительном промежутке времени, можно оценить масштабы того структурного перекоса, который образовался в российской промышленности с начала войны. А заодно понять, как на практике реализуется старый лозунг "Пушки вместо масла". Или, в современном российском прочтении, "бомбы вместо холодильников".

Аналитики Центра макроэкономического анализа, помимо прочего, подсчитали среднесуточное производство в разных отраслях и сравнили его с 2018 годом. И вот один пример: бомб со снарядами – то есть "готовых металлических изделий" – производится сейчас в три раза больше, чем в 2018 году, а потребительских товаров длительного пользования (то есть тех самых холодильников) – на треть меньше.

На производстве БПЛА "Герань" в ОЭЗ "Аалабуга"
На производстве БПЛА "Герань" в ОЭЗ "Аалабуга"

О том, что производство оружия, которое за годы войны выросло кратно, фактически существует за счет гражданского производства, выигрывая конкуренцию за ресурсы, свидетельствует и тот факт, что этих самых ресурсов в России больше производиться не стало. Полезных ископаемых в октябре 2025 года добывалось меньше, чем в 2018 году. Рост производства электроэнергии за 7 лет составил всего 5%. Кокса и нефтепродуктов производится столько же, сколько в 2018-м, и меньше, чем в 2019 году. Металлурги почти на 5% не дотягивают до уровня 2018 года. Зато накопленная за 2019-2024 годы инфляция, согласно официальным данным Росстата, составила 54%, а к настоящему моменту превысила 60%.

Возвращаясь к октябрьскому всплеску роста промышленного производства, можно констатировать еще одно качественное изменение: военно-промышленный сектор перестал быть "локомотивом", который генерирует заказы для остальных отраслей и стимулирует там рост выпуска. Об этом говорят опережающие индикаторы.

Компания S&P Global опубликовала свежий индекс деловой активности в российской промышленности, который подсчитывается на основании опросов менеджеров по закупкам. Ноябрьские опросы проводились с 12 по 24 ноября. Значение выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности, ниже – о спаде. В ноябре значение составило 48,3 пункта, и это шестой подряд месяц спада деловой активности – самый длительный период с "ковидного" 2020 года. Формально 6 месяцев – это два квартала подряд, что делает вполне уместными разговоры о рецессии, что бы по этому поводу ни думала глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Параллельно с индексом деловой активности вышел еще один показатель, который считает Институт народнохозяйственного прогнозирования – индекс промышленного оптимизма. Он тоже является результатом опросов менеджеров. Разница в том, что индекс деловой активности отражает текущее состояние, а промышленный оптимизм – опережающий индикатор, в котором учитываются и планы предприятий. По результатам ноября российские промышленники уже более полугода демонстрируют пессимизм. В ноябре степень этого пессимизма была максимальной с апреля 2020 года, когда, как напоминают авторы исследования, в России был объявлен карантин.

Природа этого пессимизма лежит на поверхности. О том, какую роль играет военное производство в разгоне инфляции, сегодня осведомлены не только промышленные менеджеры, но и, похоже, даже школьники старших классов. О том, какая связь между инфляцией и ключевой ставкой, тоже. И проблема не только в том, что кредиты дороги, но еще и в том, что их стоимость значительно превышает стремительно падающую рентабельность в российской экономике.

На этот разрыв некоторое время назад обратили внимание в Центре макроэкономического анализа. И вот что пишет его руководитель Дмитрий Белоусов в своем последнем докладе: "Продолжилось падение рентабельности в промышленности. Её уровень практически сравнялся с рекордно низкими значениями периода COVID. Разрыв со ставкой по кредитам достиг абсолютного рекорда. Такая ситуация, очевидно, дестимулирует инвестиционную активность, что понижает перспективный потенциальный выпуск, ограничивает в среднесрочной перспективе расширение предложения и, таким образом, при прочих равных, способствует повышенному уровню инфляции в будущем".

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Иными словами, происходит то, о чем предупреждали год с лишним назад. Дорогие кредиты действуют "избирательно" и бьют по гражданскому сектору. Военная промышленность продолжает разгонять цены, а заодно и обеспечивать терпимую статистику. Но инфляция теперь уже растет не только и даже не столько из-за опережающего спроса, сколько из-за сокращения предложения. Это еще одно качественное изменение, которое говорит о структурном кризисе. И хорошего выхода из этой ситуации просто нет. Снижение ставки вернет на рынок отложенный спрос, ослабит рубль, спровоцирует резкий рост цен. При этом гражданская промышленность уже сейчас перегружена долгами, и адекватного роста производства от нее ждать не стоит.

Сокращение военных расходов тоже провести безболезненно не получится. Военная промышленность, пусть и выполняет функции раковой опухоли в экономике, но все-таки является неотъемлемой ее частью. И лишившись заказов от военных заводов, гражданские предприятия лучше чувствовать себя не будут. Одним словом, тупик и неприятный для экономических властей выбор одного из двух плохих вариантов. Впрочем, платить все равно россиянам.

