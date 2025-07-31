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Человек имеет право

Цифровой детокс по заказу властей

В российских регионах отключают мобильный интернет на неопределенный срок

Это анонс нового выпуска видеопрограммы "Человек имеет право"

Цифровой детокс для россиян. Власти регионов отключают мобильный интернет. Комментирует создатель VPN-сервиса "Окно в Европу" Федор Горожанко

Так же в программе:

Погиб или сбежал. Как пропавших на боевых заданиях военных обвиняют в самовольном оставлении части. Комментируют руководитель отдела помощи и эвакуации правозащитного проекта "Идите лесом" Дарья Берг и журналистка "Важных историй" Полина Ужвак.

Пытали и сели. Житель Краснодарского края добился наказания для избивавших его полицейских.

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