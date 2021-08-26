ЦИК исключил Льва Шлосберга из списка "Яблока" на выборы в Госдуму

ЦИК России исключил депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга из списка партии "Яблоко" на выборы в Госдуму за поддержку Навального. Об этом сообщает Север.Реалии.

О заседании было объявлено 26 августа, за несколько часов до его начала. Лев Шлосберг объявил, что не согласен с решением ЦИК, считает его незаконным и будет обжаловать.

3 августа 2021 года избирательная комиссия Псковской области отказала в регистрации на выборы в областное собрание Льву Шлосбергу за то, что он был в толпе людей на митинге 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Решение о признании структур Алексея Навального экстремистскими организациями, запрещенными в России, вступило в силу 4 августа.

На следующий день Псковская областная избирательная комиссия восстановила политика Льва Шлосберга как кандидата на выборах в областное собрание. В избиркоме пояснили, что Шлосберга и активиста Николая Кузьмина восстановили, потому что решение о запрете и ликвидации признанной в России экстремистской и запрещённой организации "Фонд Борьбы с коррупцией" не вступило в законную силу. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком оказал псковским коллегам "методическую поддержку".

9 августа Льва Шлосберга сняли с выборов в Госдуму как кандидата по одномандатному округу в Москве якобы из-за поддержки признанных экстремистскими структур оппозиционера Алексея Навального. Иск против Шлосберга подал его конкурент по одномандатному округу в Москве - представитель партии "Зеленых" Андрей Пангаев. 23 августа Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил жалобу Шлосберга и признал законным решение о снятии его с выборов в Госдуму.