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Власти сочли проблемными в Москве три округа на выборах в Госдуму

В мэрии Москвы считают для власти "проблемными" только три из 15 столичных округов на выборах в Госдуму. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники (издание признано иностранным агентом). Опасения основаны на данных закрытых социологических опросов и общем анализе хода кампании провластных кандидатов.

  • Первый "проблемный" округ – Центральный 208-й округ, куда входят все районы Центрального административного округа (ЦАО) и район Лефортово (Восточный округ). В этом округе власти поддерживают самовыдвиженца, координатора поисково-спасательного отряда "Лиза-Алерт" Олега Леонова. В числе его конкурентов: Сергей Митрохин (партия "Яблоко"), Нина Останина (КПРФ), журналист Максим Шевченко (Российская партия свободы и справедливости), а также муниципальный депутат Кетеван Хараидзе (партия "Зеленые"), которую вскоре после объявления о намерении избираться в Госдуму задержали по обвинению в мошенничестве и затем поместили под домашний арест.
  • Второй "проблемный" – Нагатинский 201-й округ. Кандидат от "Единой России" – активистка "Общероссийского народного фронта" Светлана Разворотнева. Ее основной конкурент – Анастасия Удальцова, оппозиционный политик и жена координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова; она баллотируется от КПРФ.
  • Третий "проблемный" – Чертановский 210-й округ (Северное и Южное Бутово, Ясенево, Чертаново Центральное, Чертаново Южное). От "Единой России" на выборы идет космонавт Роман Романенко. Его сильным противником мог стать самовыдвиженец Роман Юнеман, которого в августе сняли с выборов. Сейчас главный оппонент власти — депутат волгоградской областной думы от КПРФ Михаил Таранцов.

В 201-м и 210-м округах выставлены "двойники" кандидатов от КПРФ с похожими фамилиями: Анна Удалова против Анастасии Удальцовой; Леонид Таращанский против Михаила Таранцова. Оба — из партии "Коммунисты России". "Двойники" выставлены даже против не самых сильных кандидатов от КПРФ. В округе Виталия Петрова (203-й, Орехово-Борисовский округ) баллотируется Василий Петров. А в 207-м округе, где от КПРФ идет Иван Ульянченко, "Коммунисты России" выставили Ивана Ульянова; кроме того, в этом округе есть еще и Сергей Ульянов от "Партии пенсионеров".

Всего в выборах примут участие 14 партий. Четыре из них представлены в нынешнем созыве Думы, остальные 10 – в законодательном собрании хотя бы одного региона. Это дало им возможность баллотироваться без сбора подписей. Единственная партия, которая была лишена этой льготы и попыталась собрать подписи, – Российский общенародный союз – к выборам не допущена, в ЦИК сказали, что она собрала недостаточное число подписей.

  • Выборы назначены на 19 сентября, но впервые пройдут в течение трёх дней. Это решение критиковали оппоненты властей и независимые наблюдатели, которые считают, что трёхдневное голосование будет способствовать фальсификациям, ибо контроль за ним будет затруднён.
  • По партийным спискам будет избрана половина Думы, вторая половина – по одномандатным округам. Ряд кандидатов, прежде всего оппонентов российских властей, в том числе сторонники Алексея Навального, к выборам допущены не были – избиркомы использовали новую статью о недопуске к ним лиц, связанных, по мнению Минюста, с экстремистскими организациями. На этом основании был снят, например, известный псковский депутат, представитель "Яблока" Лев Шлосберг. Независимым политикам также отказывали в признании собранных ими подписей. Одного из лидеров списка КПРФ Павла Грудинина сняли под предлогом наличия зарубежных активов.

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