ЦИК обработала 100% протоколов, у Путина 87,28% голосов

Центральная избирательная комиссия России обработала все 100% протоколов с прошедших 15-17 марта президентских выборов. По заявлению ЦИК, действующий президент России Владимир Путин набрал 87,28% голосов избирателей. Он будет занимать пост главы государства ещё шесть лет.

Другие трое кандидатов не набрали и пяти процентов каждый. У Николая Харитонова от КПРФ - 4,31% голосов, у Владислава Даванкова ("Новые люди") - 3,85%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) - 3,2%.

Явка на выборы составила 77,44%. Глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что это рекордный показатель за всю историю проведения президентских выборов. Путин, по официальным данным, получил более 76 миллионов голосов, это тоже рекорд.

Результаты голосования неравномерны. На ряде избирательных участков конкуренты Путина набрали значительно больший процент голосов. В первую очередь это относится к Владиславу Даванкову - за него как наименее провоенного кандидата призывали голосовать некоторые оппозиционные политики, включая Максима Каца. Издание "Можем объяснить" отмечает, что в нескольких районах Москвы Даванков набирал около 20% голосов, а Путин - около 60%. Как минимум на четырёх московских участках Путин набрал менее 50% голосов. При этом в Москве есть и участки, где Путин набирает более 90%, а число голосов за Даванкова исчисляется единицами. Эксперты предполагают, что речь может идти о "переписывании протоколов", то есть фальсификациях. Также независимые эксперты указывают на аномалии явки во многих регионах.

Также проигрыш Путина Даванкову зафиксировали на трёх университетских избирательных участках: в Новосибирском государственном университете, Дальневосточном федеральном университете и в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщают Сибирь.Реалии. Даванков победил и на ряде участков за рубежом.

По официальным данным, в нескольких регионах на северо-западе России Путин получил меньше 80% голосов, меньше всего в Ненецком автономном округе. Более 98% у него в Чечне.

Голосование прошло также на оккупированных территориях Украины. Во всех этих регионах, по официальным данным, результат Путина более 90%.

Движение в защиту прав избирателей "Голос" назвало выборы "имитацией" из-за того, что никто из реальных оппонентов Путина не был к ним допущен. Также "Голос" фиксировал нарушения проведения голосования во многих регионах России. Движение сообщало о "карусельном" голосовании (когда один избиратель голосует последовательно на нескольких участках), вбросах бюллетеней и фальсификации данных в итоговых протоколах.