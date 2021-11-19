Власти Туркмении планируют исключить из очереди на покупку по государственным ценам родственников трудовых мигрантов, уехавших на работу в другие страны. Уведомление об этом получили сотрудники магазинов в крупном городе на востоке страны, — свидетельствуют источники Туркменской службы Радио Свобода — Радио Азатлык.

По их словам, продуктовых пайков могут лишить и семьи граждан, находящихся в тюрьмах. Кроме того, без права на приобретение субсидированных продуктов могут оказаться лица без гражданства, проживающие на территории страны.

В дальнейшем продавать субсидированные продукты планируется лишь некоторым категориям граждан. В том числе, семьям, один из членов которой находится в армии, ветеранам и обладателям статуса тружеников тыла. У покупателей должны быть оплачены счета за коммунальные услуги.

В условиях экономического кризиса и безработицы, покупка продуктов по фиксированной государством цене для большей части населения остаётся единственным способом получать еду, отмечает Туркменская служба РС. Однако на фоне катастрофического дефицита продовольствия государство всё больше сокращает категории граждан, которым полагаются такие льготы.

В список субсидированных продуктов в столице Туркмении обычно входит мука, растительное масло, куриные окорочка и сахар, иногда яйца. В регионах в паёк добавляют муку и растительное масло. В некоторых регионах население ждет обещанных пайков в течение нескольких месяцев. Стоимость субсидированных продуктов растёт, а их норма сокращается. Но и её государство не может обеспечить.

За продуктами в государственные магазины выстраиваются огромные очереди, которые власти пытаются скрыть, чтобы не портить имидж государства. Многие граждане республики находятся на грани голода. Но кризис официально не признаётся.