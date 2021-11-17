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Суд в Туркмении запретил 20 бизнесменам пользоваться интернетом, чтобы они не печатали листовки

Вместо смартфонов предпринимателям раздают старые телефоны без функции доступа в сеть

Суд в Туркмении запретил пользоваться интернетом до 2025 года двадцати бизнесменам, обвинённым в использовании VPN. В их домах отключена сеть, у членов их семьи выключен мобильный интернет, у них самих власти изъяли смартфоны, обменяв их на старые телефоны с чёрно-белыми экранами.

О ситуации в регионе на востоке страны рассказывает Туркменская служба Радио Свобода. Источник редакции сообщает, что ему известно о как минимум ещё 22 аналогичных запретах в других регионах. Источники редакции объясняют эти меры желанием властей предотвратить распространение листовок с критикой президента Гурбангулы Бердымухамедова. Попавшие под запрет бизнесмены имеют доступ к копировальной технике и могли печатать прокламации, скачанные в сети, объясняет редакция логику силовых структур.

Туркменские власти ужесточают контроль над интернетом и соцсетями на фоне роста оппозиционных настроений в сети, передаёт редакция. По всей стране замедлена скорость интернета, с преподавателей ашхабадских вузов берут расписки о том, что они не будут заходить в соцсети, в регионах бюджетникам показывают фотографии блогеров, которых нельзя смотреть в ютьюбе.

Одновременно ужесточается давление на мастеров, занимающихся установкой VPN-приложений на телефоны, а также на пользователей прокси-серверов, пишет редакция. В августе Туркменская служба РС рассказывала, что власти теперь требуют от жителей страны клясться на Коране, что они не будут пользоваться услугами VPN-сервисов.

  • Туркмения находится в глубоком экономическом кризисе. В стране, обладающей четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа, отмечается дефицит продуктов, наличных денег, товаров повседнего спроса. Власти проблемы отрицают.

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