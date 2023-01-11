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Омбудсмены России и Украины встретились в Турции

Дмитрий Лубинец и Татьяна Москалькова на встрече в Турции, 11 января 2023 года (фото из телеграма Дмитрия Лубинца)

Уполномоченные по правам человека России и Украины Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец встретились в Турции.

По итогам разговора Москалькова в телеграме написала, что обсудила с украинским омбудсменом вопросы оказания гуманитарной помощи гражданам двух стран. Другие детали не приводятся.

Лубинец в свою очередь сообщил, что встреча состоялась в рамках достигнутых ранее договорённостей. По словам украинского омбудсмена, сторонам удалось обсудить широкий спектр гуманитарных проблем и вопросов, связанных с предоставлением правозащитной помощи россиянам и украинцам.

Лубинец также отметил, что удалось обменяться конкретными предложениями, но подробностей он не раскрыл. "Продолжаем работать ради помощи каждому украинцу", - говорится в телеграме уполномоченного по правам человека Украины.

Ранее Лубинец незадолго до встречи омбудсменов сообщал, что основной темой обсуждения станет возвращение на родину военнослужащих и гражданских лиц. Москалькова в конце прошлого года говорила, что среди прочего хотела обсудить вопросы о привлечённых украинской стороной к ответственности за пророссийские взгляды.

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