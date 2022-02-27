Турция ограничит проход российских кораблей по проливам в Чёрное море

Турция в воскресенье сообщила о решении исполнить положения международной Конвенции Монтрё, которое позволит ограничить движение российских военных кораблей из Средиземного моря в Чёрное.

Об этом в интервью CNN Turk заявил в воскресенье министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Впервые с начала российского военного вторжения в Украину 24 февраля представитель руководства входящей в НАТО Турции назвал ситуацию в Украине войной. Этим Чавушоглу заметно изменил риторику Анкары, которая до сих пор комментировала события крайне осторожно, балансируя между своими обязательствами перед западными союзниками и тесными контактами с Москвой, пишет Reuters.

"Сейчас речь уже не идёт о паре авиаударов, ситуацию в Украине можно официально расценить как войну. Мы исполним Конвенцию Монтрё", - подчеркнул глава турецкого МИД. Одновременно Чавушогшлу отметил, что Турция не может заблокировать проход всех российских кораблей, поскольку, согласно международному пакту, этому невозможно воспрепятствовать, если судно возвращается на свою зарегистрированную базу.

До этого Киев призывал Анкару блокировать дальнейшее движение российских судов по проливам Босфор и Дарданеллы, чтобы воспрепятствовать их проходу к берегам Украины в Чёрное море. В феврале этим путём в его акваторию переместились, по меньшей мере, шесть российских кораблей и одна подлодка.

Владимир Зеленский говорил, что достиг с Турцией договоренности о закрытии Босфора. Эта информация до нынешнего момента не была подтверждена турецкой стороной.