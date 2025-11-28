Турция сообщила о пожарах на двух танкерах "теневого флота" России

Власти Турции сообщили о пожарах на двух нефтяных танкерах в Чёрном море – после "внешнего воздействия". Оба судна находятся под западными санкциями как входящие в "теневой флот" России, с помощью которого она торгует нефтью.

"Следующий в российский порт Новороссийск пустой танкер KAIROS подал сигнал о возгорании на борту в 28 милях от нашего побережья, предположительно из-за внешнего воздействия. Состояние 25 членов экипажа хорошее. Для эвакуации моряков в район направлены наши спасательные силы, ситуация находится на контроле", – говорится в сообщении министерства транспорта Турции.

Второе судно, VIRAT, по данным турецкого ведомства, сообщило, что подверглось удару примерно в 35 морских милях от берега в Чёрном море. "На место происшествия были направлены спасательные группы и коммерческое судно. Все 20 членов экипажа на борту находятся в хорошем состоянии, в машинном отделении обнаружено густое задымление. Ситуация находится под контролем", – утверждает турецкий Минтранс.

Российские провоенные блогеры пишут, что VIRAT был атакован пятью морскими дронами.

Другие подробности пока не сообщаются. Комментариев от российской стороны нет.

