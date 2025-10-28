Сеть балтийских предприятий уличили в заправке танкеров теневого флота

Сеть компаний из Латвии, Литвы и Эстонии заправляет танкеры российского теневого флота, перевозящие российскую нефть в обход международных санкций. Об этом говорится в расследовании Литовского национального радио и телевидения.

С июня 2024 по март 2025 года принадлежащие компании суда-бункеровщики "Рина" и "Циркон" заправили 177 танкеров, из которых как минимум 159 заходили в российские порты сразу до или после операций бункеровки. Среди клиентов оказались танкеры, которые позднее были включены в санкционные списки Евросоюза, Великобритании или США либо классифицированы как суда теневого флота.

Формально действия бункеровщиков не нарушали европейское законодательство: уже находившиеся под санкциями суда "Рина" и "Циркон" не обслуживали. Однако представители властей Литвы назвали подобную деятельность угрозой эффективности санкционного режима.