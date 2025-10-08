Суд в Сочи изъял 60 объектов недвижимости у бывшего первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству и его близких. Прокуратура заявила, что они были получены с нарушением антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

52-летний Напсо был депутатом трёх созывов. В апреле Дума досрочно лишила его полномочий, он безуспешно обжаловал это в Верховном суде. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев тогда сообщил, что Напсо уже два года живёт за границей и не посещает заседания парламента.

В сентябре российская пресса сообщила, что депутат объявлен в федеральный розыск. Следственный комитет заподозрил политика в изнасиловании помощницы. В 2024 году Генпрокуратура уже изымала у депутата предприятия, земельный участки и объекты недвижимости, сообщало Sochi.news.

Напсо избирался в Госдуму от ЛДПР. Он включён в санкционные списки западных стран из-за войны в Украине. В 2008 году он вносил в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, существенно ужесточающие наказание за сексуальное насилие. Обвинения в изнасиловании и коррупции он отрицает.



