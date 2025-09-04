Ссылки для упрощенного доступа

У дочери помощника Геринга изъяли украденную нацистами картину

В Аргентине начато расследование в отношении Патрисии Кадгин — дочери бывшего эсэсовца Фридриха Кадгина, помощника Генриха Геринга, сообщает Reuters.

Кадгин и её супруга обвиняют в воспрепятствовании расследованию по поиску картины "Портрет дамы" итальянского художника эпохи рококо Витторе Гисланди, украденную нацистами во время Второй мировой войны.

Картина считалась утерянной почти 80 лет. Её разыскивали нидерландские журналисты и наследники еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера, у которого произведение находилось до войны. Гудстиккер, по данным телеграм-канала Plot, бежал из Амстердама после оккупации города Германией в 1940 году, оставив коллекцию живописи. По пути он погиб, а нацисты разграбили его собрание.

В конце августа нидерландские журналисты из Algemeen Dagblad нашли "Портрет дамы" на фотографиях из дома Кадгин в Мар-дель-Плата. После смерти Фридриха Кадгина в 1979 году дом перешёл дочери.

Журналисты связались с семьей Кадгин, но те отрицали связь с картиной и затем удалили объявление о продаже дома. После публикации расследования аргентинская полиция провела обыск, но картину тогда не нашли.

3 сентября прокуратура Аргентины объявила о конфискации "Портрета дамы". По данным властей, Патрисия Кадгин и её муж передали картину через представителя.

Кадгин и супруг 1 сентября были отправлены под 72-часовой домашний арест для допроса по обвинению в препятствовании расследованию по поиску картины. Позднее суд снял домашний арест с пары, но наложил 180-дневный запрет на выезд и обязал сдать паспорта.

Адвокат отверг обвинения в сокрытии "Портрета дамы" и заявил, что его клиенты полностью выполнили условия и были готовы передать картину.

В ходе обысков следователи изъяли гравюры, рисунки и две картины XIX века, сообщили официальные лица. Если будет установлено, что эти работы были похищены, против пары могут быть выдвинуты новые обвинения.

