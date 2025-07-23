Перешли границу

Вице-губернатор Брянской области Николай Симоненко задержан по делу о хищении на строительстве оборонительных сооружений, предназначенных для защиты Брянской области от атак ВСУ. Симоненко уже этапировали в Москву. Ущерб от его действий оценили в 818 млн рублей.

К тому моменту в Телеграм-канале губернатора Брянской области Александра Богомаза лишь появилось сообщение о новом ударе ВСУ.

Геннадий Зюганов заявил, что Богомазу "давно надо было подать в отставку", а также пообещал организовать депутатскую проверку того, как брянские чиновники обеспечили безопасность приграничных территорий.

Брянская область стала третьим и последним граничащим с Украиной регионом, где чиновников поймали на коррупции при строительстве так называемых "зубов дракона".

В Белгородской области ранее арестовали группу бизнесменов и чиновников во главе с замгубернатора Рустемом Зайнуллиным.

В Курской области тоже были арестованы несколько чиновников, в том числе экс-губернатор Алексей Смирнов. После этого громкого дела министр транспорта России Роман Старовойт застрелился, возможно, на фоне сообщений о том, что мог тоже стать фигурантом этого дела.

В Курской области ущерб оценили в несколько миллиардов рублей.

Почему российские чиновники не боятся воровать даже из оборонных бюджетов и как зарабатывают на войне - обсуждаем в программе "Лицом к событию" с журналистами Никитой Пармёновым и Ильёй Давлятчиным.



