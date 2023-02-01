У экс-главы МВД Украины прошёл обыск по делу о крушении вертолёта

У бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова прошёл обыск в рамках расследования катастрофы вертолёта в Броварах 18 января. Тогда погибли 14 человек, включая всё руководство МВД – в том числе глава ведомства Денис Монастырский.

По словам Авакова, к нему пришли сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований. Их интересовала документация шестилетней давности о закупках французских вертолетов Airbus во времена его пребывания в должности министра.

Аваков отметил, что следователи формально отработали версию и ничего не нашли. Бывший министр уточнил, что контракты на закупку вертолётов утверждались правительством Украины и Верховной радой.

Руководство МВД летело на вертолете Super Puma французского производства.

Служба безопасности Украины рассматривает три основные версии случившегося - нарушение правил полета, техническую неисправность и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Киев и Париж договорились о закупке французских вертолётов для Украины в 2018 году. В рамках контракта получила несколько вертолетов Super Puma для нужд МВД и Госкомитета по чрезвычайным ситуациям от французского концерна Airbus.

СМИ писали, что контракт был подписан на покупку как новых, так и подержанных вертолетов – после того, как от них отказалась Норвегия. Там один из купленных Super Puma разбился во время полета на буровую установку в Северном море и погибли 13 человек.

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