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Новым главой МВД Украины назначен депутат Денис Монастырский

Денис Монастырский

Новым министром внутренних дел Украины стал народный депутат Денис Монастырский.

Его кандидатуру предложил президент страны Владимир Зеленский. "Мы все действительно хотели, чтобы вы стали министром", - заявил Зеленский, представляя кандидатуру.

В пятницу за его назначение проголосовала Верховная Рада. "За" проголосовал 271 парламентарий, сообщает "РБК-Украина".

Как пишет РБК, Монастырского считают человеком, близким к предыдущему главе МВД Арсену Авакову. Но сам парламентарий это отрицал и утверждал, что до избрания в Раду виделся с бывшим министром всего лишь несколько раз.

Арсен Аваков, находившийся на посту руководителя МВД более семи лет, был уволен с должности решением Верховной Рады от 15-го июля. Двумя днями ранее он сам написал заявление об отставке и объявил об этом на сайте МВД и на своей странице в Facebook. Мотивацию экс-министр не объяснил. Летом 2020 года украинская оппозиция потребовала отставки Авакова, обвинив его в провале реформы полиции.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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