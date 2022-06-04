У гендиректора алтайской газеты "Листок" прошел второй обыск

В Горно-Алтайске у генерального директора издания "Листок" Ольги Комаровой прошел второй обыск. Об этом она рассказала "Тайге.инфо".

Обыск прошел в рамках уголовного дела по статье о распространении фейков про российскую армию, которое ранее была возбуждено против учредителя издания и мужа Комаровой Сергея Михайлова.

В ходе обыска у Комаровой изъяли технику, купленную после первого обыска, прошедшего в апреле. "Забрали телефон и свежекупленный ноутбук. Детский, слава богу, не взяли", - рассказала Комарова "Тайге.инфо". По ее мнению, СК хочет получить доступ к телеграм-каналу "Листка" и уничтожить сайт издания. Она также рассказала, что Михайлова в СИЗО уговаривают передать пароли от сайта и телеграм-канала издания, обещая смягчить наказание.