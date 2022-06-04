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У гендиректора алтайской газеты "Листок" прошел второй обыск

Газета "Листок"

В Горно-Алтайске у генерального директора издания "Листок" Ольги Комаровой прошел второй обыск. Об этом она рассказала "Тайге.инфо".

Обыск прошел в рамках уголовного дела по статье о распространении фейков про российскую армию, которое ранее была возбуждено против учредителя издания и мужа Комаровой Сергея Михайлова.

В ходе обыска у Комаровой изъяли технику, купленную после первого обыска, прошедшего в апреле. "Забрали телефон и свежекупленный ноутбук. Детский, слава богу, не взяли", - рассказала Комарова "Тайге.инфо". По ее мнению, СК хочет получить доступ к телеграм-каналу "Листка" и уничтожить сайт издания. Она также рассказала, что Михайлова в СИЗО уговаривают передать пароли от сайта и телеграм-канала издания, обещая смягчить наказание.

  • 14 апреля суд в Горно-Алтайске арестовал учредителя еженедельной газеты "Листок" Сергея Михайлова по уголовному делу о фейках про российскую армию.
  • 13 апреля прошли обыски в редакции "Листка" в Горно-Алтайске и в домах ее сотрудников. Обыски также прошли в барнаульском доме редактора "Листка" Виктора Рау, который сейчас находится за границей. Позже руководство "ИД "Листок" заявило, что алтайские типографии отказываются печатать газету.
  • На следующий день суд оштрафовал "Листок" на 300 тысяч рублей за публикацию недостоверных сведений о Вооруженных Силах России. Директору издательского дома назначили штраф 100 тысяч рублей.

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