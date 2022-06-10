У мессенджера Telegram появится платная премиум-подписка

С июня 2022 года в мессенджере Telegram появится платная премиум-подписка, которая даст её пользователям дополнительные функции и скорость. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

Пользователи Telegram Premium получат доступ к уникальным реакциям, стикерам, анимированным аватарам, а у их профиля появится соответствующий значок. Подписка также уберёт рекламу, увеличит скорость загрузки и даст возможность загружать в облако объёмные файлы.

"Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным поклонникам получить больше, сохранив наши существующие функции бесплатными, - это сделать эти повышенные лимиты платной опцией", - говорится в сообщении Дурова.

Дуров утверждает, что все существующие бесплатные функции телеграм останутся бесплатными. Стоимость подписки и дата её появления не сообщаются.