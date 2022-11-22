У Минтранса попросили компенсацию за изъятые из-за войны вагоны

Союз операторов железнодорожного транспорта России предложил Минтрансу компенсировать стоимость грузовых вагонов, арестованных из-за войны в Украине и Финляндии. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

По сведениям газеты, в Украине и Финляндии арестованы около 16 тысяч вагонов, что составляет чуть больше 1% всего парка грузовых вагонов России. Операторы оценили стоимость каждого конфискованного из-за войны вагона в два миллиона рублей – таким образом общая сумма компенсации составляет 32 миллиарда рублей.

Операторы решили обратиться в Минтранс после того, как правительство России решило компенсировать стоимость арестованных в Украине грузовиков их владельцам. На эти цели российские власти выделили 1,64 миллиарда рублей, пишут "Ведомости".

По мнению независимого промышленного эксперта Максима Шапошникова, выплата компенсаций железнодорожникам маловероятна. Бюджетные средства на это не заложены и дефицита вагонов в России сейчас нет, считает он.

Украина задержала российские вагоны после принятия закона об изъятии имущества россиян "в счёт будущих репараций" за вторжение на свою территорию. Финляндия арестовала около тысячи российских вагонов, принадлежавших компаниям, которые попали под санкции Евросоюза.