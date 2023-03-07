Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О прозрачности финансирования внешнего влияния", который также называют "законом об иноагентах". Из 150 депутатов 76 проголосовали "за" принятие закона, 13 – "против" и 61 человек воздержался.

После принятия документа несколько тысяч сторонников оппозиции попытались окружить здание парламента. Части специального назначения МВД применили слезоточивый газ и водомёт против демонстрантов – им не удалось блокировать ворота парламента, через которые здание покидали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Посольство США в Тбилиси назвало принятие закона, а также применение силы против демонстрантов "чёрным днём для грузинской демократии".

Председатель парламента Шалва Папуашвили попытался успокоить общественность, пообещав отправить закон для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы и принять его во втором и третьем чтении только с учётом заключения этого европейского органа.