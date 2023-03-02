В Грузии произошли стычки из-за законопроекта об "иноагентах"

Несколько сотен гражданских активистов и представителей неправительственных организаций, вместе с депутатами от оппозиционных партий, в течении дня в четверг, 2 марта, пытались помешать обсуждению и утверждению на совместном заседании парламентских комитетов двух законопроектов под общим условным названием "Об иностранных агентах".

Оба законопроекта предложены проправительственной фракцией "Сила народа" и поддержаны правящей партией "Грузинская мечта".

Один из лидеров "Силы народа" Гурам Мачарашвили утверждает, что законопроекты якобы разработаны с учётом американского опыта. В частности, закона 1938 года FARA (The Foreign Agents Registration Act).

Оппоненты называют эту аргументацию демагогией, настаивая на том, что закон "Об иностранных агентах" преследует цель подавления инакомыслия и гражданской активности, как это произошло в России.

Перед началом обсуждения законопроектов в комитетах, у зала заседаний периодически происходили стычки между сотрудниками охраны парламента и гражданскими активистами. Оппозиционеры выстроились в ряд и освистали депутатов, называя "рабами Путина" за поддержку закона, схожего с российским.

Охрана силой вывела из зала многих оппозиционеров, но обсуждение законопроектов всё же проходило бурно. Параллельно, противники нового законодательства собрались у здания парламента, где начался митинг протеста. Полиция задержала нескольких участников акции

Тем не менее, парламентские комитеты всё-таки одобрили в первом чтении документы, внесённые "Силой народа".

Законопроекты "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" обязывают всех юридических и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, регистрироваться в специальном реестре. В противном случае нарушителям грозит крупный штраф, либо тюремное заключение сроком на пять лет.

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