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В парламент Грузии внесены два варианта закона "Об иноагентах"

Проправительственная парламентская фракция "Сила народа", разработала два законопроекта с общим условным названием "Об иностранных агентах". Об этом заявил председатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, выступая в эфире телеканала "Имеди".

Первый документ - дословный перевод американского "Акта о регистрации иностранных агентов" (Foreign Agents Registration Act – FARA). Второй, по словам Кобахидзе, более либеральный вариант того же закона, предусматривающий лишь регистрацию, прозрачность финансирования, но не возбуждение уголовных дел и аресты.

Представитель парламентской фракции "Сила народа" Гурам Мачарашвили дал понять, комментируя два законопроекта, что перевод американского закона FARA осуществлён ими и формально зарегистрирован для рассмотрения в парламенте, чтобы продемонстрировать, насколько он жёсткий по сравнению со вторым вариантом, который поддержат обе фракции.

Неправительственные организации Грузии, оппозиция и многие общественные деятели называют аргументы властей демагогией и выступают против закона "Об иностранных агентах" в любой форме.

Критики властей ссылаются на то, что принятие подобных норм приведёт как минимум к стигматизации всего неправительственного сектора, поскольку коннотация термина "иностранный агент" в постсоветских странах, тем более с учётом российского опыта, отличается от восприятия аналогичного термина в США.

Стигматизация гражданской активности и неправительственных организаций с большой вероятностью приведёт к репрессиям, как это произошло в России, считают оппоненты.

Представители грузинских неправительственных организаций, многие из которых зависят от иностранного финансирования, утверждают, что они готовы обеспечить прозрачную отчётность.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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