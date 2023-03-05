Саакашвили в беседе с Bild: Иванишвили сдаёт Грузию Путину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий на родине шестилетний тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий, дал интервью немецкому изданию Bild. Он заявил, среди прочего, что "абсолютно уверен" в решающей роли президента России Владимира Путина в его уголовном преследовании.

По словам Саакашвили, он убеждён, что его партия "Единое национальное движение" (ЕНД) проиграла парламентские выборы в октябре 2012 года и потеряла власть в результате масштабной спецоперации России. "Они дали Иванишвили (миллиардер, основатель правящей сейчас партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили) два миллиарда долларов для ведения предвыборной кампании", - отметил бывший президент, имея в виду, что в ходе той предвыборной кампании грузинский миллиардер смог очень быстро продать все свои активы в России.

"Иванишвили сдаёт Грузию Путину и не хочет, чтобы я вернулся в Украину на помощь Зеленскому", - говорит экс-президент. Нынешнего украинского президента Саакашвили назвал "современным Черчиллем".

Власти Грузии пока никак не отреагировали на обвинения Саакашвили. Официальных комментариев из Москвы также не было.

Говоря в интервью о состоянии своего здоровья, Михаил Саакашвили отметил, что после ареста 1 октября 2021 года похудел со 120 до 67 килограммов. Кроме того, политик утверждает, что при его насильственном переводе в Глданскую тюрьму он получил повреждение мозга.