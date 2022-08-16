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У первой леди США, вслед за супругом, диагностирован COVID-19

Джилл Байден

У первой леди США Джилл Байден диагностирован COVID-19.

Как пишет "Голос Америки", в понедельник поздно вечером супруга президента Джо Байдена начала испытывать симптомы, похожие на простуду. Сделанный ею позднее ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

"Первая леди дважды вакцинирована, а также получила две бустерные прививки и испытывает лишь легкие симптомы. Она принимает Paxlovid и…будет изолирована в течение как минимум пяти дней", – отметили в офисе Джилл Байден.

В настоящее время супруга президента США находится в частной резиденции в Южной Каролине.

Сам Джо Байден ранее этим летом также переболел COVID-19. Болезнь протекала в лёгкой форме. Тест, который он сделал во вторник, оказался отрицательным, сообщили в Белом доме.

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