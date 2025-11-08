Рядом с посольством России в Гааге установили мемориальную скамейку в память об Алексее Навальном. На табличке написано: "Алексей Навальный (1976–2024) погиб за свободу".

На церемонии открытия присутствовала вдова политика Юлия Навальная.

Как сообщает телеканал "Дождь", скамейку установили по инициативе жительницы Нидерландов Лиз Холлман. "У меня нет никаких русских корней или членов семьи там, но я очень восхищаюсь его мужеством. Каждый раз, когда я смотрела его видео или документальный фильм о нем, я думала, вот бы у меня было хоть немного храбрости, как у него. Я действительно очень впечатлена тем, что он сделал для своей страны, отодвинув собственные интересы на второй план", – сказала Холлман.

В прошлом году Холлман попросила мэрию Гааги переименовать улицу у российского посольства в честь Навального. Соответствующую петицию подписали более 85 тысяч человек, однако в мэрии отказали, так как, по правилам, с момента смерти человека, в честь которого называют улицу, должно пройти не менее десяти лет.