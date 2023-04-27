У пророссийского главы Херсонской области может быть фирма в Лондоне

В Великобритании обнаружена компания, оформленная на имя назначенного Россией главы оккупированной части Херсонской области Украины Владимира Сальдо. Об этом пишет The Guardian.

По данным газеты, компания Grainholding с уставным капиталом в размере один миллиард фунтов стерлингов зарегистрирована в ноябре прошлого года – через пять месяцев после того, как Сальдо был назначен на должность Москвой.

Согласно официальному реестру, чиновник занимает должность директора, ему принадлежит половина фирмы. Второй половиной владеет гражданин Украины, киевлянин Григорий Смитюк.

Великобритания не требует подтверждения личности в момент регистрации компаний. Сальдо не вопросы журналистов не ответил. Британские власти от комментариев отказались.

С августа прошлого года Сальдо находится в санкционном списке Великобритании. Лондон считает его причастным к подрыву территориальной целостности и дестабилизации Украины.

The Guardian обращает внимание, что никаких доказательств причастности Сальдо и Grainholding в коррупции и отмывании денег нет, но тот факт, что фирма была создана пророссийским чиновником в условиях санкций, может говорить об отсутствии надлежащего надзора за британскими компаниями.

До войны России с Украиной Сальдо был мэром Херсона и депутатом херсонского горсовета. Во время войны перешёл на сторону Москвы, которая назначила его руководителем оккупированной части Херсонской области. Украина обвиняет Сальдо в госизмене.

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