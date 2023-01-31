У Путина в голове – 3. Дмитрий Шевский – о "плохом Западе"

Владимир Путин в своих речах постоянно критикует политику западных стран, говорит, что они нарушают нормы международного права. Я решил разобраться, в чем конкретно президент России обвиняет Запад, так как это, вероятно, даст возможность лучше понять, чего же Кремль в итоге добивается.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говорит: западные страны "подвергают сомнению суверенитет и целостность государств" – и приводит в пример случай Косова, которое, по его словам "начали откалывать". Российский президент заявил, что не понимает, ради чего западные страны добились независимости Косова. Негативно оценивая отделение Косова, Путин в то же время рассматривает этот случай как важный прецедент. Как он подчеркивает, Международный суд ООН признал, что в соответствии с Уставом ООН те или иные территории могут провозглашать независимость, не спрашивая разрешения центрального правительства. Следовательно, считает Путин, ООН должны также признать Запорожье, Херсонскую область, "ЛДНР" и Крым. Но предложенная схема избирательна, в ней нет универсальности: Косово, в отличие от украинских регионов, не вошло в состав другой страны, более того, власти в Белграде и в Москве не признают независимости Косова, считая эту территорию частью Сербии. Можно зафиксировать следующее: Путин высказывается негативно о нарушении территориальной целостности Сербии, но при этом считает, что если Запад признает независимость Косова, то Западу следует признать также и аннексию Россией Крыма.

Согласно Путину, нарушать свои обещания, будь оно устное или письменное, недопустимо, но при этом Россия в его лице также не исполняет свои обещания

На Восточном экономическом форуме Путин продолжает разговор о нарушениях международного права со стороны Запада: "Кто разрушал Югославию под благовидными предлогами? Кто это делал? Кто развязал войну в центре Европы, осуществляя бомбардировки Белграда? Никто не вспоминал тогда о принципах международного права". Исходя из такого заявления, можно сделать вывод, что вмешиваться во внутренние дела суверенного государства недопустимо, и уж тем более недопустимо сбрасывать бомбы на города. Учитывая, что Россия уже давно не скрывает свои методы ведения боевых действий в Украине, особенно парадоксально звучит заявление Путина от 8 декабря: "Вот сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это". Вряд ли можно противопоставить бомбардировку городов и обстрел инфраструктуры в городах, это явления одного порядка. Из речей Путина, однако, можно сделать следующий вывод: нельзя наносить удары по городам, но при этом России почему-то можно.

Продолжая свою критику в адрес Запада, Путин в речи на заседании Валдайского клуба 27 октября высказывает ещё одну претензию: "Сегодня одно говорят – завтра другое, документы подписывают – завтра от них отказываются, чего хотят, то и делают". Самый излюбленный пример Путина, конечно, якобы данное странами Запада обещание о нерасширении НАТО на восток. Уже много раз различные эксперты проводили фактчек этого заявления: юридически такое обещание оформлено не было, оно было высказано либо в ходе беседы (Джеймса Бейкера с Михаилом Горбачевым), либо в устных заявлениях от лиц, не уполномоченных на это (Ганс-Дитрих Геншер), а потому я не буду подробно на этом останавливаться. Итак: нельзя нарушать обещания, неважно, данные ли устно или же подписанные на бумаге. Но что насчет самого Путина? Приведу три относительно известных примера.

В 2003 году Путин подписал с Украиной "Договор о российско-украинской государственной границе", в котором признавалась граница Украины на 1991 год. В 2008 году, будучи премьер-министром, Путин прямо заявлял, что "Крым не является никакой спорной территорией... Россия давно признала границы сегодняшней Украины... Вопрос о каких-то подобных целях для России, считаю, отдает провокационным смыслом". Можно было бы сказать, что это "всего лишь" один пример с Крымом, учитывая, что Кремль потом ещё много раз оправдывал "воссоединение" различными основаниями, но 17 марта 2014 года Путин в Георгиевском зале при всей политической элите России, обращаясь к украинцам, говорит следующее: "Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно". Отсюда с некоторой долей осторожности можно сделать вывод: согласно Путину, нарушать свои обещания, будь оно устное или письменное, недопустимо, но при этом Россия в его лице свои обещания не исполняет.

"Вероломное" нарушение обещаний и территориальной целостности стран со стороны Запада, согласно Путину, обусловлено тем, что после крушения СССР возник однополярный мир. Но чего же хочет этот однополярный мир, во имя чего он нарушает все договоренности? Он хочет контроля над ресурсами, говорит президент России, и для этого Запад должен сломить суверенитет других стран ("Их интересам отвечает тотальная десуверенизация", в выступлении 24 февраля). Путин утверждает, что "сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета" (тогда же). Отсюда и вывод, сделанный на Восточном экономическом форуме и на заседании Валдайского клуба: "Нужно уважать интересы чужих стран, давать право выбора собственного пути" и "В отличие от Запада, мы в чужой двор не лезем". Получается: если одна страна отказывает другой в исполнении её воли, то такая страна суверенна и её решения нужно уважать. Для Путина суверенитет есть наивысшая ценность для всех и его нужно уважать, если это не касается Украины.

Путин обвиняет западные страны в том, что те нарушают территориальную целостность других государств, но при этом сам поступает так же. Он обвиняет другие страны в том, что их лидеры не выполняют данные ими обещания, но постоянно нарушает свои. Президент России говорит, что недопустимо наносить удары по городам чужих стран, но в то же время с гордостью публично сообщает, что Россия уничтожает энергетику городов Украины. И последнее, возможно самое главное для Путина: суверенитет есть наивысшая ценность любой страны и его нужно уважать, но это правило не действует по отношению к Украине.

Дмитрий Шевский – российский историк и политолог



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