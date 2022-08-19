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У российского Черноморского флота сменился командующий

Виктор Соколов

Начальник Военно-морской академии Виктор Соколов в пятницу сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего российским Черноморским флотом. Об этом пишут российские агентства.

О том, что у флота сменился командующий, российские СМИ сообщали ещё 2 дня назад, тогда же утверждалось, что вице-адмирал Соколов уже был представлен членам военного совета флота. Официального подтверждения этой информации до сегодняшнего дня не было.

Источники также не уточняли, что Соколов назначен в качестве врио. То, что смена командующего была произведена фактически в секрете, без публичных мероприятий, источник РИА Новости объяснил "специальной военной операцией" России против Украины, в условиях которой "никто не обязан публично сообщать о таких назначениях". В открытом доступе также нет указа президента о назначении Соколова.

Во главе Черноморского флота, который непосредственно участвует в боевых действиях против Украины, он сменил Игоря Осипова, назначенного ещё до войны.

О возможной отставке Осипова СМИ начали писать вскоре после гибели в апреле флагмана флота - ракетного крейсера "Москва". Осипов долгое время после этого события не появлялся на публике, однако 19 июня всё же пришёл на выпуск в Нахимовском училище в аннексированном Севастополе.

В конце июля, в день ВМФ, предположительно беспилотник нанёс удар по зданию штаба флота в Севастополе. Ущерб был незначительным, однако из-за инцидента российские власти отменили праздничные мероприятия ко дню ВМФ и ввели в городе повышенный уровень террористической угрозы.

  • Флагман Черноморского флота России крейсер "Москва", принимавший участие в войне с Украиной, затонул 13 апреля 2022 года. Военное командование Украины и Пентагон сообщили, что корабль был поражён украинскими ракетами. Российская сторона это отрицает, называя гибель крейсера следствием пожара, который привёл к детонации боеприпасов.
  • После гибели крейсера Минобороны отчиталось об одном погибшем и 27 пропавших без вести военнослужащих, находившихся на крейсере. Впоследствии погибшими были признаны ещё двое матросов.

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