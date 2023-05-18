У соратников Ильи Пономарёва в России проходят обыски

Правоохранительные органы пришли с обысками к соратникам бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство опубликовало видео, на котором сотрудники правоохранительных органов выламывают дверь в квартиру оппозиционного политика, доцента МГУ Михаила Лобанова. Ранее Лобанов написал в телеграме: "Проснулся. К нам ломают дверь". После этого он перестал выходить на связь, сообщает "ОВД-Инфо".

К Лобанову выехала адвокат, но её не пускают в квартиру.

Помимо Лобанова с обысками пришли к членам партии "Яблоко" Галине Фильченко и Михаилу Хананашвили. Также обыски проходят у главного редактора петербургского издания "Ладога.ру" Александра Калинина.

По данным телеграм-канала, обыски проходят у тех, кто участвовал в заседаниях созданного бывшим депутатом Госдумы Ильёй Пономарёвым и его соратниками "Съезда народных депутатов", который Генеральная прокуратура объявила в апреле нежелательной организацией.

Это уже третья волна обысков в рамках уголовного дела о так называемых фейках про российскую армию, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва. Ранее обыски проходили в сентябре и декабре. Бывший депутат, который последние годы живёт в Украине, был заочно арестован по этому делу.