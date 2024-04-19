У журналистки "Фонтанки" прошёл обыск по делу её бывшего коллеги

В Петербурге прошёл обыск у журналистки "Фонтанки" Ксении Клочковой по делу Андрея Захарова, который работал в этом издании до 2016 года.

Обыск длился около трёх часов. После него Клочкова сообщила "Ротонде", что проходит свидетельницей по делу о неоднократном уклонении от обязанностей "иноагента", возбуждённому против Захарова. У Клочковой изъяли технику и обязали явиться на допрос.

Из постановления об обыске следует, что дело против Захарова было возбуждено 17 апреля. До этого его несколько раз привлекали к административной ответственности за невыполнение требований, которые предъявляют власти к россиянам, которых сами объявили иноагентами. Захарову грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится не в России.

Следствие предполагает, что Клочкова может "располагать некими вещественными доказательствами", связанными с делом Захарова. Сам Захаров заявил, что с Клочковой сейчас никак не связан. "Только слежу за её работой и восхищаюсь", – сказал он.

Ранее "Фонтанка" сообщала, что обыски проходят по делу о "фейках" против Захарова. Это была ошибочная информация.

Андрей Захаров работал в "Фонтанке" до 2016 года. После переезда из Петербурга в Москву он работал в РБК, был специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, писал для издания "Проект", сейчас сотрудничает с The Insider. В октябре 2021 года российские власти признали его иностранным агентом. После этого Захаров покинул Россию, перед этим сообщив, что за ним ведётся слежка.

Ксения Клочкова ведёт телеграм-канал "Ротонда" и в качестве внештатного сотрудника продолжает писать тексты для "Фонтанки".