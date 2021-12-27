Журналист "Би-би-си" Андрей Захаров уехал из России из-за слежки

Журналист Русской службы "Би-би-си" Андрей Захаров, внесенный в реестр СМИ-"иностранных агентов", уехал из России, заметив за собой "беспрецедентную" слежку в Москве. Об этом он рассказал в видео, опубликованном в ютьюб-канале издания.

Сейчас журналист находится в Лондоне. "Пока непонятно, с чем была связана слежка: с тем, что меня признали "иноагентом", или, возможно, с материалом про хакеров из группы Evil Corp, который я делал со своими британскими коллегами", – сказал Захаров.

Минюст включил Андрея Захарова в реестр СМИ-"иноагентов" в начале октября. Всего на данный момент в этот реестр внесены больше ста организаций и людей.

"Би-би-си" заявляло, что категорически отвергает решение российских властей о включении Андрея Захарова в реестр "СМИ-иноагентов". "В мире широко известна репутация Би-би-си как независимого и заслуживающего доверия источника информации. В течение 80 лет Русская служба BBC News является жизненно важным источником точных и непредвзятых новостей для русскоязычной аудитории", – говорилось в заявлении издания.