Удар по колонии с пленными украинскими военными в Еленовке. Киев потребовал реакции на гибель своих граждан от ООН и Красного креста, которые были "гарантами их жизни и здоровья". Причастен ли к этому военному преступлению в Донбассе "повар Путина" Евгений Пригожин?

Что может остановить военную машину Кремля? Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Даст ли ответ Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел?

Африканское турне главы МИД РФ Сергея Лаврова. Очередной блеф кремлевской дипломатии или Москва – в поисках новых друзей против коллективного Запада?

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