Участие в антивоенных акциях могут квалифицировать как экстремизм

Участие в "якобы мирных "антивоенных" акциях" может быть квалифицировано как участие в деятельности в экстремистской организации. Наказание по нему предусматривает до шести лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

Ранее в среду Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от имени оппозиционного политика появилось в его соцсетях.

Вскоре после российского вторжения на территорию Украины Генпрокуратура предупредила, что за оказание любой помощи иностранному государству россиянам может грозить обвинение в госизмене.

Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать ряд СМИ за публикацию якобы заведомо ложной информации о действиях российской армии в соседнем государстве. Ведомство уже заблокировало проекты Радио Свобода – Крым.Реалии и телеканал Настоящее Время, сайт телеканала "Дождь". Радиостанция "Эхо Москвы" после блокировки объявила о закрытии – через 32 года после первого эфира.

Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жёсткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.