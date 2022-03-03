Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Участие в антивоенных акциях могут квалифицировать как экстремизм

Задержания на акции протеста в Санкт-Петербурге, 1 марта 2022 года

Участие в "якобы мирных "антивоенных" акциях" может быть квалифицировано как участие в деятельности в экстремистской организации. Наказание по нему предусматривает до шести лет тюрьмы. Об этом говорится в заявлении Генпрокуратуры России.

Ранее в среду Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, призвал россиян выходить на акции против войны с Украиной. Обращение от имени оппозиционного политика появилось в его соцсетях.

Вскоре после российского вторжения на территорию Украины Генпрокуратура предупредила, что за оказание любой помощи иностранному государству россиянам может грозить обвинение в госизмене.

Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать ряд СМИ за публикацию якобы заведомо ложной информации о действиях российской армии в соседнем государстве. Ведомство уже заблокировало проекты Радио Свобода – Крым.Реалии и телеканал Настоящее Время, сайт телеканала "Дождь". Радиостанция "Эхо Москвы" после блокировки объявила о закрытии – через 32 года после первого эфира.

Россия предприняла военное вторжение на территорию Украины по приказу президента Владимира Путина 24 февраля. Страны Запада ввели против Кремля жёсткие санкции, которые затронули не только компании, политиков и чиновников, но и обычных россиян.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG