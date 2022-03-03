Сахалинцы призвали Путина остановить войну в Украине

Группа жителей Сахалина написала открытое письмо президенту России Владимиру Путину с призывом остановить войну в Украине.

Посланию "президенту и его окружению" появилось в соцсетях вечером 2 марта, сообщил сайту Сибирь.Реалии правозащитник Марк Куперман.

Меньше, чем через сутки, число подписей под обращением превысило 800. В качестве подписи жители области указывают свои фамилию, имя, отчество и профессию. Среди подписавшихся - люди из самых разных сфер: учителя, инженеры, программисты, специалисты рыбной отрасли, нефтяники, бухгалтеры, юристы, администраторы, художники, предприниматели и многие другие.

"Мы, жители Сахалинской области, выступаем за немедленное прекращение военных действий на территории Украины. Россия заявляет себя оплотом мира и добра, но сейчас мир рушится на наших глазах. Мы уверены, что все внешнеполитические вопросы Российская Федерация может решить без применения оружия. И мы верим, что руководство нашей страны не только способно, но обязано это сделать. Сахалинская область - богатый край. Много лет большая часть доходов нашего региона направлялась в бюджет страны. Мы не согласны отдавать эти деньги на производство снарядов, разрушающих города Украины. Мы не знаем, насколько реальной была внешняя угроза нашей стране, о которой заявляют первые лица. Но мы видим, что сами военные действия на территории Украины стали этой угрозой. Мы не желаем жить в международной изоляции, не желаем отправлять наших граждан на гибель в необъявленной войне, мы не желаем принимать на себя статус военного агрессора из-за решений, в принятии которых мы не участвовали. Жители Сахалинской области против войны", - говорится в обращении.

В Благовещенске Амурской области правозащитник Владислав Никитенко подал заявления во все военные прокуратуры и управления Следственных комитетов. Он требует возбудить уголовные дела на всех членов Совета Безопасности России, включая президента Владимира Путина, которых обвиняет в "развязывании войны и призывах к ней". 4 марта в Хабаровске состоится судебное заседание по одному из заявлений, сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии сам Никитенко.

"То, что делает моя страна, страна, паспорт которой я имею – это преступление против мира и безопасности человечества. Это откровенный фашизм и откровенный нацизм под антифашистской риторикой", - говорит Никитенко.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Власти называют эти действия "специальной военной операцией" с целью "денацификации" и "демилитаризации" Украины. В российских городах начались антивоенные акции. Их участников массово задерживает полиция. По информации правозащитного проекта "ОВД-Инфо" (признан в России "иноагентом"), задержанных с четверга прошлой неделе уже свыше 7 с половиной тысяч.

"Интерфакс" сообщил в среду, что в Нижнем Новгороде семеро участников несанкционированной акции получили административные аресты от двух до 14 суток, а двоих оштрафовали на 80 тысяч и 150 тысяч рублей. О теме акции агентство не пишет, но отмечает, что она проходила 24 февраля и в тот день были задержаны 19 человек. На них составили протоколы о нарушении порядка организации и проведения публичных мероприятий.