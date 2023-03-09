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82 участника российского списка иностранных агентов призвали грузинский парламент не принимать закон об иноагентах

82 участника российского списка так называемых иностранных агентов призвали парламент Грузии не принимать закон об иноагентах. Они называют такой статус "гражданской смертью". Об этом 9 марта сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Среди подписавших обращение — музыканты и артисты Андрей Макаревич, Надежда Толоконникова, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, журналисты Евгения Альбац и Карен Шаинян, политолог Екатерина Шульман, продюсер Александр Роднянский и галерист Марат Гельман, сообщает Чиков.

"Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было", — говорится в тексте. Авторы отмечают, что в России сейчас почти невозможно продолжать "значимую общественную деятельность".

7 марта 76 из 150 депутатов парламента Грузии проголосовали за принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Документ предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа.

Представители грузинской оппозиции, неправительственные организации, журналисты, руководители стран ЕС и США заявляли, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и проправительственная фракция "Сила народа" заявили, что планируют отозвать законопроект. Оппозиция отмечает, что процедурно это невозможно — документ должен быть поставлен на голосование и отклонён.

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