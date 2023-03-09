82 участника российского списка так называемых иностранных агентов призвали парламент Грузии не принимать закон об иноагентах. Они называют такой статус "гражданской смертью". Об этом 9 марта сообщил в телеграме глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Среди подписавших обращение — музыканты и артисты Андрей Макаревич, Надежда Толоконникова, Татьяна Лазарева, Михаил Шац, журналисты Евгения Альбац и Карен Шаинян, политолог Екатерина Шульман, продюсер Александр Роднянский и галерист Марат Гельман, сообщает Чиков.

"Мы обращаемся, чтобы разъяснить действие этого закона в России от внезапных проверок некоммерческих организаций в 2012 году до почти полного уничтожения гражданского общества к 2023 году. Мы делаем это для того, чтобы подобные законы не принимались ни в Грузии, ни вообще где бы то ни было", — говорится в тексте. Авторы отмечают, что в России сейчас почти невозможно продолжать "значимую общественную деятельность".

7 марта 76 из 150 депутатов парламента Грузии проголосовали за принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Документ предполагает, что некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20 процентов их доходов будет поступать из-за рубежа.

Представители грузинской оппозиции, неправительственные организации, журналисты, руководители стран ЕС и США заявляли, что власти Грузии хотят перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм.

9 марта правящая партия "Грузинская мечта" и проправительственная фракция "Сила народа" заявили, что планируют отозвать законопроект. Оппозиция отмечает, что процедурно это невозможно — документ должен быть поставлен на голосование и отклонён.