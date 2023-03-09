Законопроект об иноагентах отзывают из парламента Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта" и движение "Сила народа" решили отозвать законопроект об иностранных агентах, который уже прошёл первое чтение в парламенте. Таким образом грузинские власти удовлетворили требование граждан, два дня протестовавших против принятия документа.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. "Машина лжи" смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определённую часть населения. На законопроект был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса", – говорится в заявлении об отзыве.

Также инициаторы законопроекта пообещали лучше объяснить общественности цель его принятия. Для этого они планируют встречаться с населением и "доносить всю правду о каждой детали вопроса".

У здания парламента в Тбилиси 7-8 марта проходили многотысячные митинги, которые сопровождались стычками демонстрантов и полиции. Протесты продолжались всю ночь на 9 марта. Демонстранты окружили парламент – их разгонала полиция с помощью слезоточивого газа, водомётов, светошумовых гранат и звукового подавления. В какой-то момент в оттесняемой толпе возникла паника и давка – есть пострадавшие.

После силового разгона протестующие разбились на группы, перекрыли проезжую часть в центре города, стали строить баррикады. Некоторые демонстранты бросали камни и бутылки с зажигательной смесью, поджигали мусорные баки, а также перевернули и подожгли автомобиль МВД.

Акции протеста состоялись и в других городах Грузии. В Батуми против закона об иностранных агентах вышли около тысячи человек.