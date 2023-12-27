Участникам "Маяковских чтений" запросили 7 и 6 лет лишения свободы

На заседании в Тверском районном суде Москвы прокуратура запросила участникам "Маяковских чтений" Артему Камардину и Егору Штовбе семь и шесть лет колонии общего режима, а также штраф в 500 тысяч рублей каждому. Об этом сообщает "Медиазона".

Камардина и Штовбу обвиняют по делу о "разжигании ненависти" и "призывах к антигосударственной деятельности" из-за стихов, которые они прочитали в Москве у памятника Маяковскому в сентябре прошлого года.

В мае этого года Тверской районный суд Москвы приговорил поэта и рок-музыканта Николая Дайнеко к четырём годам колонии по тому же уголовному делу.

Акция у памятника Маяковскому состоялась 25 сентября прошлого года. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. На следующий день в квартире, где они жили, прошёл обыск. В ходе обыска они были избиты, один из поэтов, по словам свидетелей, подвергся сексуальному насилию. В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Штовба и Дайнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки. Затем их задержали, 28 сентября суд отправил их в СИЗО.

Это был первый в России случай уголовного преследования за призывы не ходить в военкомат.