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"Мемориал" признал участников Маяковских чтений политзаключёнными

Артём Камардин с травмами на лице в суде, сентябрь 2022 года

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал поэтов Артёма Камардина, Николая Дайнеко и Егора Штовбу политзаключёнными. Их отправили в СИЗО за чтение стихов у памятника Маяковскому в Москве.

Очередные чтения у памятника в сентябре организаторы назвали "антимобилизационными". Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и вторжением в Украину. Стихотворение Артёма Камардина было посвящено "ополченцам" на Донбассе.

На следующий день в квартире, где находились Камардин, его партнёрша и их друг, прошёл обыск. Камардин сообщил, что во время обыска его избили и изнасиловали гантелей, а Попова – что ей выдирали волосы и угрожали групповым изнасилованием. После пыток Камардина госпитализировали.

В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Дайнеко и Штовба, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки.

В конце сентября суд отправил всех троих в СИЗО по уголовной статье о возбуждении ненависти. По мнению следствия, поэты унижали достоинство и призывали к насилию в отношении "ополченцев ДНР и ЛНР и членов их семей". При этом эксперт, проводивший экспертизу стихотворений, не нашёл в них призывов к насилию, отмечает "Мемориал".

Также "Мемориал" не обнаружил в стихах унижения достоинства "ополченцев" и считает, что поэтов преследуют за высказанную ими гражданскую позицию.

  • Поэтические чтения у памятника Маяковскому на Триумфальной площади в Москве проводились ежемесячно, обычно в последнее воскресенье месяца. Поэты читали свои стихи, часто посвящённые актуальным событиям. Аудитория чтений редко превышала 20 человек.
  • Сообщения о том, что сотрудники российских правоохранительных органов пытают задержанных и заключённых, появляются регулярно. О пытках рассказали, например, все шесть фигурантов "тюменского дела", которое сравнивают с делом "Сети".

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