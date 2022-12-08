"Мемориал" признал участников Маяковских чтений политзаключёнными

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал поэтов Артёма Камардина, Николая Дайнеко и Егора Штовбу политзаключёнными. Их отправили в СИЗО за чтение стихов у памятника Маяковскому в Москве.

Очередные чтения у памятника в сентябре организаторы назвали "антимобилизационными". Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и вторжением в Украину. Стихотворение Артёма Камардина было посвящено "ополченцам" на Донбассе.

На следующий день в квартире, где находились Камардин, его партнёрша и их друг, прошёл обыск. Камардин сообщил, что во время обыска его избили и изнасиловали гантелей, а Попова – что ей выдирали волосы и угрожали групповым изнасилованием. После пыток Камардина госпитализировали.

В тот же день в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, Дайнеко и Штовба, стоя на коленях, просят прощения за свои высказывания. На их лицах видны синяки.

В конце сентября суд отправил всех троих в СИЗО по уголовной статье о возбуждении ненависти. По мнению следствия, поэты унижали достоинство и призывали к насилию в отношении "ополченцев ДНР и ЛНР и членов их семей". При этом эксперт, проводивший экспертизу стихотворений, не нашёл в них призывов к насилию, отмечает "Мемориал".

Также "Мемориал" не обнаружил в стихах унижения достоинства "ополченцев" и считает, что поэтов преследуют за высказанную ими гражданскую позицию.