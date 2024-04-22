Участнику опроса Радио Свобода суд назначил 5 лет принудительных работ

Останкинский районный суд российской столицы приговорил москвича Юрия Коховца к 5 годам принудительных работ в связи с его участием в уличном опросе Радио Свобода в 2022 году. Опрос был связан с войной в Украине. 22 апреля суд также запретил Коховцу администрировать сайты на протяжении 4-х лет, сообщает "ОВД-Инфо".

Ранее на заседании в понедельник обвинение запросило для 38-летнего Коховца пять с половиной лет колонии общего режима. Сторона обвинения также попросила взять его под стражу в зале суда. До этого он находился под подпиской о невыезде.

Суд признал Юрия Коховца виновным по уголовной статье о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Он признал вину частично, не согласившись с пунктом о политической ненависти, отмечает "ОВД-Инфо".

Адвокат Елена Шереметьева на слушаниях указала, что её подзащитный не испытывал политической ненависти и преследуется только за своё мнение. Защитник подчеркнула, что в деле присутствует единственное якобы доказательство вины – судебная лингвистическая экспертиза речи Коховца. По мнению стороны защиты, исследование речи было дважды проведено с грубейшими нарушениями, а делали его негосударственные эксперты. Провести еще одну экспертизу суд отказался, приводит подробности SOTAvision.

О деле стало известно в марте прошлого года. По словам Коховца, его задержали 25 марта и удерживали в полиции почти два дня, после чего отпустили под подписку о невыезде. Его также оштрафовали на 500 рублей по административной статье о мелком хулиганстве. Впоследствии обвинения против Коховца ужесточили – после лингвистической экспертизы, проведённой учительницей математики Натальей Крюковой и переводчиком Александром Тарасовым. Они нашли в высказывании собеседника Радио Свобода мотив ненависти и вражды.

Ранее Крюкова и Тарасов были экспертами в деле по ликвидации Центра защиты прав человека "Мемориал" и выступали в обвинительном заключении против сопредседателя "Мемориала" Олега Орлова.

В июле 2022 года журналисты Радио Свобода спрашивали у прохожих на улицах Москвы об их отношении к войне в Украине. Среди согласившихся ответить оказался 37-летний техник по дезинфекции Коховец. Он ответил, что войну развязало российское правительство и оно же должно её остановить. Кроме того, он упомянул, что Россия "бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей... военные расстреливали вообще без причин". Уже на слушаниях в суде Коховец говорил, что в разговоре с журналистами он выразил своё мнение, пользуясь конституционным правом на свободу слова.