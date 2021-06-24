Участница Pussy Riot Мария Алёхина арестована на 15 суток

Cуд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Марию Алёхину. Об этом сообщает "Медиазона".

Как и других арестованных ранее участников группы, её признали виновной в невыполнении требований полицейских. Алёхина с конца января находится под домашним арестом по так называемому санитарному делу.

Алёхина была задержана 22 июня, когда вышла из дома, чтобы сделать прививку от CОVID-19. О прививке, по словам ее адвоката Ольги Карловой, она заранее предупредила следователя. Формальным поводом для задержания Алёхиной послужили подозрения в том, что она якобы планирует акцию к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Ранее в среду на 15 суток были арестованы ещё трое других участников Pussy Riot. Люся Штейн и Анна Кузьминых, как и Алёхина, арестованы за неповиновение полицейскому. Александр Софеев за мелкое хулиганство.

21 июня суд в Москве арестовал на 15 суток участницу Pussy Riot Веронику Никульшину по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Активистка отказалась поехать в ОВД для дачи объяснений. Полицейские задержали её, чтобы узнать, собиралась ли она срывать мероприятия Евро-2020 в Санкт-Петербурге.