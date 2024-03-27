Участнице Pussy Riot Люсе Штейн заочно дали шесть лет колонии из-за твита

Суд в Москве заочно приговорил участницу панк-группы Pussy Riot и сотрудницу кризисной группы "СК SOS", помогающей ЛГБТ-персонам на Северном Кавказе, Люсю Штейн к шести годам колонии. Об этом сообщает "Медиазона" из зала суда.

Прокурор запрашивал ей 8,5 лет лишения свободы.

О деле против Штейн по статье о так называемых фейках про российскую армию стало известно в феврале 2023 года. Поводом для возбуждения дела стал твит, который она написала в марте 2022 года. В нём Штейн прокомментировала видео, на котором, предположительно, украинские военные стреляли по ногам пленных россиян.

"Чуваки пришли бомбить чужие города и убивать людей, им в ответ ножки подстрелили, таких пыток боялись даже чеченцы", – написала Штейн.

В 2021 году Люсе Штейн назначили год ограничения свободы по "санитарному делу". После начала полномасштабного российского вторжения в Украину она уехала из России, срезав электронный браслет ФСИН. МВД объявило её в розыск.