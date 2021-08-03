Участвовавшая в рекламе "ВкусВилла" ЛГБТ-пара покинула Россию

ЛГБТ-пара, которая приняла участие в рекламе сети супермаркетов "ВкусВилл", уехала из России. Об этом на своих страницах в инстаграм рассказали глава семьи Юма и ее дочь Мила.

По словам Юмы, они находятся в безопасности и отдыхают. Она поблагодарила всех, кто поддерживал их семью. Мила попросила помочь найти ей работу. "К сожалению, из-за этой непростой ситуации с "ВкусВиллом" мы остались без работы и без дома." - написала она на своей странице в соцсети. Геолокацией в посте была отмечена Барселона.

В июне компания "ВкусВилл" придумала рекламный материал, в котором рассказывается о покупателях и их разнообразии. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что всё это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявлял один из управляющих "ВкусВилл" Роман Поляков.

После публикации материала, во "ВкусВилл" сообщили об угрозах, поступающих в адрес сотрудников и героинь рекламной статьи. Позднее руководство сети супермаркетов удалило с сайта компании и из соцсетей рекламный материал с участием лесбийской пары, а также извинилось за появление публикации.