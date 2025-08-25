Учителя в Ижевске осудили на 18 лет по статье о госизмене

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил 26-летнего учителя физкультуры из Ижевска Даниила Т. (фамилия осуждённого не сообщается) к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, подготовке диверсии и участии в террористической организации. Первые четыре года он должен провести в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Медиазона".

По версии следствия, в феврале 2024 года осуждённый заполнил анкету легиона "Свобода России", который воюет на стороне Украины и признан в России террористической организацией. В марте, как утверждается, с ним связался "куратор", который предложил собирать сведения об ижевском предприятии "Финко", производящем беспилотники. Учитель сфотографировал объект и окружающую местность и отправил снимки "куратору", после чего его попросили помочь с поджогом трансформаторной подстанции. Утверждается, что преподаватель сделал два коктейля Молотова, нашёл монтировку для вскрытия будки и оставил всё возле подстанции. Вскоре после закладки тайника его задержали.

Согласно материалам дела, за Даниилом Т. длительное время следили, в том числе во время подготовки тайника у трансформаторной будки. В суде он признал вину и заявил, что ему обещали 700 долларов в криптовалюте, но денег он так и не получил.

Осуждённый имеет много спортивных наград, участвовал в соревнованиях по легкой атлетике на кубок Удмуртии, состоял в республиканской сборной по легкой атлетике. До задержания преподавал в одной из средних школ Ижевска.

Как отмечает "Настоящее Время", проект "Первый отдел" ранее писал, что сотрудники ФСБ выдают себя за представителей Украины и провоцируют людей на совершение преступлений в России. Одним из доказательств является дело Ивана Толпыгина, которого в 2024 году приговорили к четырем годам колонии по делу о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством . По данным правозащитников, в деле следствие указывает, что он якобы "установил и поддерживал отношения" с неназванным представителем Украины. При этом "представителя Украины" на самом деле не существовало – им был сотрудник ФСБ.