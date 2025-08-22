Обвиняемого в поджоге военкомата в Рубцовске осудили на 18 лет

2-й Восточный окружной военный суд назначил 18 лет лишения свободы 26-летнему Виталию Пирогову, признанному виновным в поджоге военкомата в городе Рубцовск Алтайского края. Приговор был вынесен ещё 1 августа, известно о нём стало только сегодня, сообщил ОВД-Инфо со ссылкой на пресс-службу суда.

Первые четыре года Пирогову назначили в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. После освобождения он ещё должен будет отбыть полтора года ограничения свободы.

Приговор вынесли по нескольким статьям, связанным с терроризмом, в том числе о теракте. По версии следствия, Пирогов изготовил три самодельных зажигательных устройства и бросил их в здание военкомата в Рубцовске (когда именно, не сообщается). Перед этим он, как утверждается, изучил "методические материалы" с инструкциями по поджогам военкоматов и изготовлению зажигательных устройств, а также уговаривал своего знакомого участвовать в поджоге. Делал он это, "будучи противником внешней и внутренней политики РФ".

Кроме того, из-за некоего комментария в интернете Пирогову добавили обвинение по статье о призывах к терроризму. При этом в июне 2024 года Пирогова уже осудили по этой же статье. Какой приговор ему вынесли тогда, не известно, при этом новое наказание назначили путем сложения с предыдущим.

12 апреля 2024 года Рубцовский городской суд оштрафовал Пирогова на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации армии из-за надписи "Нет войне", нанесённой краской на остановке общественного транспорта.

Комментариев самого Пирогова или его представителей о приговоре пока не было. С начала российского вторжения в Украину десятки людей в России были осуждены по обвинениям в теракте или диверсиях из-за попыток поджогов военкоматов или других госучреждений. Многие из осуждённых утверждают, что стали жертвами мошенников, однако среди них есть и убеждённые противники войны в Украине.